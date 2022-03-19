Haber Giriş: 19 Mart 2022 Cumartesi 00:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
Almanya'da yasaklanan Russia Today'in iptal başvurusuna ret
Almanya'da, yasaklanan Russia Today Almanca'nın yasağın iptal edilmesi için yaptığı başvuru reddedildi.
Berlin İdare Mahkemesi, Russia Today Almanca'ya (RT DE) getirilen yasağın ivedi olarak kaldırılması yönündeki müracaatını reddetti.
Mahkemeden yapılan açıklamada, yasağın kaldırılması için yapılan başvurunun reddedildiği ancak asıl dava hakkında henüz bir karar verilmediği ifade edildi.
2 Şubat'ta yasaklanmıştı
Almanya'da medya konularında Lisanslama ve Denetleme Komisyonu (ZAK), 2 Şubat'ta RT DE'nin ülkede gerekli yayın lisansı bulunmadığı gerekçesiyle yayınlarını yasaklamıştı.
RT Almanca ise tüm iddialara rağmen geçerli yayın lisansı bulunduğunu ve Avrupa yasalarına uygun bir şekilde yayın yapıldığını savunmuştu.
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