Almanya'da medya konularında Lisanslama ve Denetleme Komisyonu (ZAK) yaptığı açıklamada, Russia Today'in Almanca kanalının (RT DE) gerekli yayın lisansı bulunmadığı gerekçesiyle yayınlarının yasaklandığı ifade edildi.

RT yasal işlem başlatacak

RT DE’den yapılan açıklamada ise tüm iddialara rağmen 16 Aralık 2021’den bu yana Avrupa yasalarına uygun bir şekilde yayın yapıldığı savunularak RT DE’nin Sırbistan’dan 6 Aralık 2021’den itibaren 2029’a kadar geçerli yayın lisansı aldığı ifade edildi.

RT DE Productions GmbH şirketinin bu karara karşı yasal işlem başlatacağı vurgulandı.

YouTube da kalıcı olarak kapatmıştı

Sırbistan Elektronik Kitle İletişim Araçları Düzenleme Kurumu (REM) Konseyi Başkanı Olivera Zekic’in sözlerine yer verilen açıklamada, lisansın, Avrupa Sınır Ötesi Televizyon Sözleşmesi hükümlerine uygun bir şekilde başvurularak verildiği kaydedildi.

YouTube da 29 Eylül’de Russia Today'in (RT) Almanca yayın yapan iki kanalının hesabını kalıcı olarak kapatmıştı.