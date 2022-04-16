Alman polisi bir kez daha küçük yaştaki bir Türk'e orantısız güç kullanmakla gündeme geldi.

Duisburg kentinde yaşayan 13 yaşındaki Emirhan Altıntaş, salı günü seçim afişini yırttığı gerekçesi ile gözaltına alınmak istendi. 2 polis tarafından yere yatırılan Emirhan'ın üzerine polisler dizleri ile baskı uyguladı.

Ters kelepçe taktılar

Polise direnmemesi ve ağlayarak yardım istemesine rağmen Alman polisinin Türk çocuğa karşı sert tutumu etraftakilerin de tepkisini çekti.

Emirhan, ters kelepçe takılarak gözaltına alındı.

"Dizleri ile boğazıma çöktüler, nefes alamadım"

Alman polisinin şiddetine maruz kalan Emirhan, olayın şokunu hala tam olarak atlatabilmiş değil:

"Beni tuttular, çantamı, telefonumu aldılar. Beni yere attılar, dizleri ile boğazıma çöktüler. Çökünce nefes alamadım, siyah gördüm."

Altıntaş ailesi, Emirhan'a şiddet uygulayan polisler hakkında dava açmaya hazırlanıyor.

Emirhan'ın babası Mustafa Ersen Altıntaş, "Başta buna inanamadık. 13 yaşındaki çocuğun ters kelepçeyle polis karakoluna götürülmesi yasal bir durum olmadığını biliyoruz. Darp izlerini gördük hemen hastaneye götürerek darp raporu aldık. Sonuna kadar takipçisi olacağız ve dava edeceğiz." dedi.