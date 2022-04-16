Haber Giriş: 16 Nisan 2022 Cumartesi 20:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Biden ASEAN liderleri zirvesine ev sahipliği yapacak
[Fotoğraf: Reuters]
ABD Başkanı Joe Biden, mayısta Güneydoğu Asya Uluslar Birliği liderleri zirvesine ev sahipliği yapacak.
Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, 12-13 Mayıs'ta Washington'da ABD-Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Özel Zirvesi düzenlenecek.
Zirvede ASEAN'ın bölgedeki en acil sorunlara sürdürülebilir çözümler bulmadaki rolünün öne çıkacağı ve 45 yıllık ABD-ASEAN ilişkilerinin anılacağı belirtildi.
Joe Biden'ın 2021'deki ABD-ASEAN zirvesinde COVID-19 ve iklim değişikliği ile mücadele kapsamında yeni girişimler için 102 milyon dolar yardım duyurduğu ifade edilen açıklamada, Güneydoğu Asya'ya güçlü ve güvenilir bir ortak olarak hizmet etmenin Biden-Harris yönetiminin öncelikleri arasında yer aldığı vurgulandı.
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