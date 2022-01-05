Federal Motorlu Taşıtlar Dairesinden (KBA) yapılan açıklamaya göre, geçen yıl Almanya'da trafiğe çıkan yeni otomobil sayısı, 2020’ye kıyasla yüzde 10,1 azalarak 2 milyon 620 bin oldu.

Böylece ülkede trafiğe çıkan yeni otomobil sayısında koronavirüs salgınında art arda ikinci yıl düşüş kaydedilmiş oldu.

Ülkede trafiğe kaydedilen yeni araç sayısı, 2020’de bir önceki yıla göre yüzde 19'dan fazla düşerek 2,92 milyona gerilemişti. COVID-19 salgını öncesi 2019’da ise trafiğe kaydedilen yeni otomobil sayısı 3,61 milyon olarak kayıtlara geçmişti.

Düşüşün nedeni: Çip krizi

Alman otomobil sektörü temsilcilerine göre, 2021'de büyük düşüşün nedeni, çip gibi eksik bileşenler nedeniyle devam eden üretim kesintisi oldu.

Ülkede otomobil üreticileri, üretim için ara mal eksikliği nedeniyle üretim hatlarını yeniden durdurmak, çalışanları kısa süreli çalıştırmak veya zaman zaman çalışanlarını evlerine göndermek zorunda kaldı.

Öte yandan, 2021'de özel otomobil kayıtları yaklaşık yüzde 16,3 ve ticari kayıtlar yüzde 6,5 azaldı.

Hükûmet tarafından sağlanan teşviklerin ve şarj istasyonlarının sayısının artışının etkisiyle geçen yıl trafiğe çıkan tamamen elektrikli otomobil sayısı da yüzde 85 artarak yaklaşık 356 bine yükseldi.

Almanya'da enerji piyasası düzenleyici kurumu olarak faaliyet gösteren Federal Ağ İdaresi (BNetzA) verilerine göre, ülkede kamuya açık elektrikli otomobil şarj istasyonu sayısı geçen yıl 11 bin 600 artarak 50 bin 901'e yükseldi.