Koronavirüs salgını otomobil üretimine de darbe vurdu. Çip krizi arzındaki sıkıntı nedeniyle bu yıl araç üretiminde 7 milyonun üzerinde azalma olması bekleniyor. Sektöre darbe vuran bu gelişmenin maliyetinin 210 milyar doları bulacağı tahmin ediliyor.

Mayıs ayında ise tahminler üretimde 4 milyon araçlık bir kayıp olacağı yönündeydi.

Koronavirüs salgını nedeniyle otomobil üreticileri azalan satışları doğrultusunda çip siparişlerini de azalttı.

Kriz, çip üretimini neredeyse durma noktasına getirdi Ekonominin yeniden toparlanması otomobil satışlarını artırdı ancak otomotiv üreticilerinin çip talebi karşılanamadı.

Talebin karşılanamaması otomobil üretiminin azalmasına neden oldu.

Otomotiv sektöründe başlayan kriz, çip kullanımına muhtaç 160'tan fazla sektöre de sıçradı ve küresel bir sorun haline dönüştü.