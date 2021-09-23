Ulak Haberleşme'den yapılan açıklamaya göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı himayesinde, Evrensel Hizmet Kanunu kapsamında, nüfusu 1 ila 500 arasında olan kırsaldaki yerleşim yerlerine 4.5G altyapısı kurulmasını hedefleyen Evrensel Projesi'nin birinci ve ikinci fazları Türkiye çapında yerli ve milli Ulak Baz istasyonlarının kullanımı ile başlamıştı. Kırsal alandaki milyonlarca vatandaş, haberleşme teknolojilerinin getirdiği imkanlardan bu proje kapsamında yararlandı.

Milli hassasiyetler göz önünde bulunduruluyor

2013 yılında Savunma Sanayii Başkanlığı öncülüğünde yürütülen Ulak Projesi ile başlayan, 2017 yılında Ulak Haberleşme'nin kurulmasıyla devam eden milli haberleşme çözümleri ile Türkiyenin çeşitli şehirlerinde 4,5 G iletişim sağlayan Ulak Haberleşme, milli hassasiyetleri göz önünde tutarak çalışmalarını sürdürüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Mobil Genişbant Haberleşme teknolojilerinde yerli ve milli dönüşümün LTE'de Ulak ile başladığını ve bu sayede yerlilik oranlarına yönelik önemli yollar alındığını vurgulayarak, "Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı himayesinde gerçekleştirilen Evrensel Faz3 Projesi'yle kurulacak sahaların tamamı yerli ve milli olanaklarla kurulan Ulak Baz İstasyonları ile hayata geçecek" dedi.