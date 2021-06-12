Otomobilden bilgisayara, cep telefonundan buzdolabına günlük hayatımızdaki birçok cihaz mikroçip içeriyor. Buna bağlı olarak 169 sektör çiplere muhtaç durumda.

Salgın sürecinde artan arz-talep dengesizliği, çip krizini de beraberinde getirdi. Kriz önce otomotiv sektöründe başladı.

"Otomobil satışları azalınca çip siparişlerini azalttılar"

Teknoloji firması sahibi Önder Kefoğlu, "Pandemi oluştuğu zaman, ekonomi biraz sıkıntıya düştüğü zaman bütün dünyada otomobil satışları azaldı. Otomobil satışları azalınca onlar da çip siparişlerini azalttılar. Sonra toparlanmaya başladı. Ekonomi ve otomobil satışları yeniden artmaya başladı. Ama bunlar azalttıkları siparişleri yeniden sipariş geçmek istediklerinde, çip üreticileri de sıranın arkasına geçmelerini söyledi" açıklamasını yaptı.

Beklenen zarar 110 milyar dolar

Üretimi durdurmak zorunda kalan otomotiv şirketleri oldu. Sektörde bu yıl için beklenen zarar 110 milyar dolar.

Otomotiv sektöründe başlayan küresel çip krizi elektronik cihazlar ve ev aletleri gibi diğer sektörlere de sıçradı. Bu durumun üretimde de aksamalara yol açması bekleniyor. Teknolojinin her alanında büyük öneme sahip çipler, ülkeler arasındaki rekabette de yeni bir unsur halini almış durumda.

Çip krizi neden oldu?

Krizin bir başka sebebi de ABD'nin Çin'e yönelik ambargoları.

"Çin'de üretilen malların, Çin'de üretilen çiplerin satışına da engel getirildi. Çin'deki firmalar da panik halinde. Aman bu ambargo başlamadan önce ihtiyacımız olan çipleri alalım diye çip stoklarına hücum ettiler."

Türkiye çip krizi için ne yapmalı?

Krizin en iyi ihtimalle 2022'nin ikinci yarısına kadar sürmesi bekleniyor. Peki Türkiye hem bu krizi aşmak hem de geleceğe yatırım yapmak için ne yapmalı?

Teknoloji Firması Genel Müdürü Ali Baran, "Öncelikle üniversitelerimizde hocalarımızla, KOBİ'lerimizle, öğrencilerimizle çip tasarım evleri oluşturmamız lazım. İnsan yetiştireceğiz. Türkiye'deki firmalara diyeceğiz ki, bu üretim yapanlara, ya siz gelin bu Türkler tarafından tasarlanmış, tasarım hakları Türkiye'de olan ürünleri kullanın diyeceğiz" önerisinde bulundu.

Yerli çip üretimi hazırlığı

Türkiye, savunma, haberleşme, otomotiv ve endüstri alanlarında ihtiyaç duyduğu çipleri üretmek için gün sayıyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde ASELSAN, TÜBİTAK gibi kuruluşlar hazırlığa başladı.

Savunma sanayii, uydu haberleşmesi ve 5G çiplerinin yerli ve milli teknolojiyle üretilmesi stratejik olarak da Türkiye'ye önemli faydalar sağlayacak.

Haber: Oğulcan Atılkan

Kamera: Volkan Makar, Aykut Olgun, Mert Karacan