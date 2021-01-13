Almanya’da son 24 saatte 19 bin 600 yeni koronavirüs vakası kaydedildi. Ülke genelinde toplam vaka sayısı 1 milyon 953 bin 426’a yükseldi.

Son 24 saatte bin 60 kişi hayatını kaybetti. Toplam can kaybı 42 bin 637 oldu.

Mevcut koronavirüs hasta sayısı 314 bin 300 olarak güncellendi. Almanya'da 27 Aralık’tan bu yana aşılanan kişi sayısı 688 bin 782 oldu.

Yazdan itibaren yeterli aşıya sahip olunacak

Başbakan Merkel’in partisinin kapalı grup toplantısındaki açıklamalarına bir yenisi daha eklendi.

Buna göre Merkel toplantıda Almanya’nın yıl ortasına kadar yeterli aşıya sahip olamayacağını söyledi, yeterli aşıya sahip olmada yılın birinci ve ikinci çeyreği kritik olarak değerlendirdi ancak yazdan itibaren yeterli aşıya sahip olunacağını belirtti.

Toplu taşımada yeni kural

18 Ocak 2021 tarihinden itibaren Almanya'nın Bavyera eyaletinde toplu taşıma araçlarında ve alışverişte FFP2 sertifikalı maske taşıma zorunluluğu getirildi.

Normal maske zaten mecburdu. Pazartesi gününden itibaren sadece FFP2 takılabilecek.