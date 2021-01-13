Haber Giriş: 13 Ocak 2021 Çarşamba 08:38Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Trump'ın Youtube hesabı da askıya alındı
[Fotoğraf: AA]
Facebook ve Twitter'dan sonra Google da ABD Başkanı Donald Trump'un Youtube hesabını askıya aldı.
ABD Kongresi'nde yaşanan olayların ardından arama motoru Google da, ABD Başkanı Donald Trump’ın hesabını askıya aldı.
Trump’ın YouTube hesabında 2,77 milyon abonesi bulunuyordu. Şirketin attığı adımla Trump, en az 7 gün boyunca siteye video yükleyemeyecek.
Sosyal medya sitelerinden Twitter ve Facebook da Trump’ın hesabını askıya almıştı.
Etiketler: ABD Başkanlık Seçimleri Donald Trump Google YouTube
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