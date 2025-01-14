Almanya'da "şap hastalığı" paniği: Canlı hayvan nakil yasağı uzatıldı

Brandenburg Tarım Bakanlığından yapılan açıklamada, şap hastalığının daha fazla yayılmasını önlemek için hayvanların ve bunlardan elde edilen ürünlerin bir yerden başka bir yere naklinin geçici olarak yasaklanması gerektiği aktarıldı.

Buna ilişkin çıkarılan ve bu gece sona erecek kararnamenin 15 Ocak’a kadar uzatıldığı belirtilen açıklamaya göre, bu süre, salgına ilişkin durumu değerlendirmek için gerekli tüm test sonuçlarının elde edilebilmesi için gerekli.

Açıklamada, şu ana kadar yeni bir vakanın kaydedilmediği aktarıldı.

Almanya Tarım Bakanı Cem Özdemir, Stuttgart kentinde yaptığı açıklamada, Brandenburg eyaletinde atılan bu adımın doğru bir tedbir olduğunu ifade ederek, "Bu salgının başlangıcında ne kadar kararlı davranırsak normale o kadar hızlı dönebileceğimizi umuyoruz." diye konuştu.

Özdemir, epidemiyolojik durumun belirsizliğini koruduğunu aktararak, Brandenburg'da mandaların bulunduğu çiftliğin, etkilenen tek çiftlik mi olduğunun, başka çiftliklerin de etkilenip etkilenmediğinin henüz kesin olmadığını kaydetti.

Öte yandan, Alman Haber Ajansı DPA'nın Brandenburg Tarım Bakanlığının Sözcüsü'ne dayandırdığı haberde, bugün Brandenburg eyaletinde, koruma tedbirleri kapsamında Schöneiche kentindeki bir çiftlikte 55 keçi ve koyunun yanı sıra 3 sığırın itlaf edileceği aktarıldı.

Haberde, söz konusu çiftliğin, mandalarda şap hastalığının tespit edildiği çiftlikten saman satın aldığı vurgulandı.

Almanya Çiftçiler Birliği Başkanı Joachim Ruckwied de çiftçilerin mevcut durumdan dolayı endişe içinde olduklarını belirterek, salgının kontrol altına alınması için her türlü çabanın ortaya konmasını istedi.

"Virüs insanlar için tamamen zararsız olsa da hayvancılıkla uğraşan çiftçilere verdiği ekonomik zarar oldukça büyük" ifadesini kullanan Ruckwied, eyaletler ile federal hükümetin bu konuda yakın bir şekilde birlikte çalışması gerektiğini kaydetti.

Başkent Berlin yakınlarında, Brandenburg eyaletinin Märkisch-Oderland bölgesindeki Hönow beldesinde alınan manda örneklerinde şap hastalığı virüsü tespit edilmişti.

Tedbir olarak mandaların bulunduğu çiftlik yakınlarındaki domuz ve tırnaklı hayvanlar itlaf edilmiş, Berlin dahil bölgedeki hayvanat bahçeleri, hayvan parkları kapatılmıştı.