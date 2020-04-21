Alman Robert Koch Enstitüsü tarafından yayınlanan koronavirüs raporuna göre, ülkede son 24 saatte bin 785 kişide daha koronavirüs tespit edildi.

Almanya genelinde vaka sayısı 143 bin 457'ye yükseldi. Ölü sayısı ise 194 artarak 4 bin 598'e ulaştı.

Johns Hopkins Üniversitesi'nin koronavirüs rakamlarını takip ettiği internet sayfasında ise Almanya'da vaka sayısı 147 bin 65, ölü sayısı ise 4 bin 862 olarak görülüyor.

Dünya genelinde koronavirüs vakası sayısı 2 milyon 478 bin 634'e yükseldi. Ölü sayısı ise 170 bin 389 oldu.