Filistinli insan hakları kuruluşu Vadi Hilve Enformasyon Merkezi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te COVID-19 nedeniyle 2. can kaybının yaşandığını duyurdu.

Hayatını kaybeden Filistinli kadının, kronik hastalıkları olduğu kaydedildi.

Filistin Sağlık Bakanlığı, daha önce ülkedeki COVID-19 vaka sayısını 449 olarak açıklamıştı.

Bakanlık, virüs tespit edilen kişilerden 120'sinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te, 15'inin Gazze'de, diğerlerinin ise Batı Şeria'da bulunduğunu aktarmıştı.

İsrail'de ölü sayısı 177 oldu

İsrail Sağlık Bakanlığı, 5 kişinin daha COVID-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini ve toplam can kaybının 177'ye ulaştığını duyurdu.

Bakanlık, 222 kişide daha virüs tespit edildiğini ve böylelikle vaka sayısının 13 bin 713 olduğunu belirtti.

Enfekte olan kişilerden 149'unun durumunun ağır olduğu, iyileşenlerin sayısının ise 4 bin 49 olduğu aktarıldı.

Fas'ta 3 bin 46 kişide COVID-19 görüldü

Fas Sağlık Bakanlığına bağlı Salgın Hastalıklar Müdürü Muhammed Elyubi, düzenlediği basın toplantısında, ülkede 191 kişinin daha enfekte olmasıyla toplam vaka sayısının 3 bin 46'ya ulaştığını söyledi.

Tunus'ta koronavirüs 38 can aldı

Tunus Sağlık Bakanlığı, 1185 kişiye test yapıldığını, bunlardan 5'inin sonuçlarının pozitif çıkmasıyla ülkedeki toplam vaka sayısının 884'e yükseldiğini kaydetti.

Yeni can kaybının yaşanmadığı ülkede, iyileşenlerin sayısı ise 148 olarak açıklandı. Sağlık Bakanlığı can kaybını 38 olarak açıklamıştı.

Yeni Zelanda'da COVID-19'dan ölenlerin sayısı 13'e çıktı

Yeni Zelanda'da bir kişinin daha yeni tip koronavirüsten (COVID-19) hayatını kaybetmesiyle ülkedeki can kaybı 13'e yükseldi.

Yeni Zelanda Halk Sağlığı Genel Direktörü Dr. Ashley Bloomfield, COVID-19 nedeniyle Auckland kentindeki hastanede tedavi altına alınan ve daha önceden de sağlık sorunları bulunan 70 yaşlarındaki bir kadının hayatını kaybettiğini açıkladı.

Yaşanan can kaybıyla birlikte ülke genelinde COVID-19'dan 13 kişinin hayatını kaybettiğini belirten Dr. Bloomfield, son 24 saat içinde tespit edilen yeni vaka sayısının da 5 olduğunu aktardı.

Olağanüstü hal ve sokağa çıkma yasağı sürüyor

Yaklaşık 90 bin kişiye yapılan testler sonucunda, 1445 kişini virüse yakalandığını hatırlatan Dr. Bloomfield, bunlardan 1006'sının iyileştiğini sözlerine ekledi.

Yabancıların ülkeye girişi yasaklanan Yeni Zelanda'da, 25 Mart'tan bu yana olağanüstü hal ve zorunlu haller dışında sokağa çıkma yasağı uygulanıyor.