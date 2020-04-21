Haber Giriş: Kaynak: AA
Kuveyt'te kısmi sokağa çıkma yasağı uzatıldı
[Fotoğraf: AA]
Yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını sebebiyle ülkeler aldıkları önlemlere her geçen gün yenilerini ekliyor.
Kuveyt'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bir dizi önlem alındı.
Kuveyt Hükümet Sözcüsü Tarık el-Mizrim, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, Bakanlar Kurulunun, ülkede uygulanan kısmi sokağa çıkma yasağının, ramazan ayından itibaren 16.00-08.00 saatleri arasında uygulanmasına karar verdiğini belirtti.
Mizrim ayrıca, devlet kurumlarında çalışmanın askıya alınması kararının, 26 Nisan'dan 28 Mayıs'a kadar uzatılmasını kararlaştırıldığını kaydetti.
Kuveyt, 21 Mart'ta COVID-19 tedbirleri kapsamında 17.00-04.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı ilan etmişti.
Ülkede ilk kez 22 Şubat'ta görülen virüs nedeniyle bugüne kadar 9 kişi hayatını kaybetti, 1995 kişi enfekte oldu.
Etiketler: Kuveyt koronavirüs covid-19Son Güncelleme: 21 Nisan 2020 Salı 07:04
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