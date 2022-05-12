Almanya'da polis, Kuzey Ren Vestfalya eyaletine bağlı Essen kentinde16 yaşındaki Alman lise öğrencisinin evine baskın düzenledi.

El yapımı silahlar, el yapımı bomba düzenekleri ve yay bulunan evden ayrıca yabancı düşmanı fikirlerin yer aldığı bir de "manifesto" çıktı.

Okullarda bomba düzeneği arandı

Şüphelinin, evinin yakınlarındaki iki okulda da bomba düzeneği araması yapıldı.

Alman polisinden yapılan açıklamada, muhtemel bir Neonazi terör saldırısı şüphelisinin yakalandığı belirtildi.

Yerel basındaki haberlerde polisin, şüpheli lise öğrencisinin sınıf arkadaşının ihbarıyla harekete geçtiği aktarıldı.

Şüphelinin arkadaşına, "lisedeki öğrencilere kan banyosu yaptıracağını" söylediği bilgisi yer aldı.

2044'te terör saldırı düzenlenmişti

Almanya'nın Köln kentinde Türk mahallesi olarak bilinen Keup Caddesi'nde 2004 yılında bir terör saldırısı düzenlenmişti.

Neonazi terör örgütü tarafından bisiklete yerleştirilen çivili bombanın patlaması sonucu 4'ü ağır 22 kişi yaralanmıştı.