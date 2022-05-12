Almanya'da lise öğrencisinin evinde bomba düzeneği bulundu
Almanya'da ırkçılık okul yaşındaki çocuklara kadar indi. 16 yaşındaki bir lise öğrencisinin evinde silah ve bomba düzeneği bulundu. Okula "terör saldırısı" düzenlemeyi planladığı düşünülen "aşırı sağcı" lise öğrencisi gözaltına alındı.
Almanya'da polis, Kuzey Ren Vestfalya eyaletine bağlı Essen kentinde16 yaşındaki Alman lise öğrencisinin evine baskın düzenledi.
El yapımı silahlar, el yapımı bomba düzenekleri ve yay bulunan evden ayrıca yabancı düşmanı fikirlerin yer aldığı bir de "manifesto" çıktı.
Okullarda bomba düzeneği arandı
Şüphelinin, evinin yakınlarındaki iki okulda da bomba düzeneği araması yapıldı.
Alman polisinden yapılan açıklamada, muhtemel bir Neonazi terör saldırısı şüphelisinin yakalandığı belirtildi.
Yerel basındaki haberlerde polisin, şüpheli lise öğrencisinin sınıf arkadaşının ihbarıyla harekete geçtiği aktarıldı.
Şüphelinin arkadaşına, "lisedeki öğrencilere kan banyosu yaptıracağını" söylediği bilgisi yer aldı.
2044'te terör saldırı düzenlenmişti
Almanya'nın Köln kentinde Türk mahallesi olarak bilinen Keup Caddesi'nde 2004 yılında bir terör saldırısı düzenlenmişti.
Neonazi terör örgütü tarafından bisiklete yerleştirilen çivili bombanın patlaması sonucu 4'ü ağır 22 kişi yaralanmıştı.
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