Haber Giriş: 12 Mayıs 2022 Perşembe 21:20Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Freni arızalanan araç kongre merkezine girdi
ABD’nin Ohio eyaletinde freni arızalanan Tesla marka araç, saatte yaklaşık 115 kilometre hızla kongre merkezine girdi.
ABD’nin Ohio eyaletinde yer alan Columbus kentinde Tesla marka bir araç, saatte yaklaşık 115 kilometre hızla Greater Columbus Kongre Merkezi’ne girdi.
Geçtiğimiz hafta yaşanan kazada ölen olmadığı, sadece sürücünün yaralandığı ve sağlık durumunun iyi olduğu bilgisi paylaşıldı.
Fren arızasından kaynaklandı
Görüntülerde, aracın kaldırıma çarparak havalandığı ve kongre binasının camlarından içeri girerek bina içinde durabildiği görüldü.
Tesla’nın otopilot sürüş özelliğinin kazada etkili olup olmadığı henüz netlik kazanmazken, sürücü araçta fren arızası meydana geldiğini ifade etti.
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