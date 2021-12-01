Haber Giriş: 1 Aralık 2021 Çarşamba 15:57Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Almanya’da inşaat alanında patlama: 4 yaralı
[Fotoğraf: Reuters]
Almanya’nın Münih kentindeki bir inşaat alanında patlama meydana geldi. Münih polisi, patlamada 4 kişinin yaralandığın belirterek, vatandaşları bölgeye yaklaşmamaları konusunda uyardı.
Münih İtfaiyesi ve Münih Polis Departmanından yapılan açıklamada, Donnersbergerbrücke Tren İstasyonu yakınlarındaki bir inşaat alanında patlama meydana geldiği ve 4 kişinin yaralandığı duyuruldu.
Bölgeye sağlık ekiplerinin yönlendirildiği belirtildi.
Alman medyası, patlamanın, İkinci Dünya Savaşı’ndan kalma bir bombanın inşaat alanında infilak etmesi sonucu meydana geldiğini aktardı.
Etiketler: Almanya İnşaat Sektörü
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