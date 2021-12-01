Münih İtfaiyesi ve Münih Polis Departmanından yapılan açıklamada, Donnersbergerbrücke Tren İstasyonu yakınlarındaki bir inşaat alanında patlama meydana geldiği ve 4 kişinin yaralandığı duyuruldu.

Bölgeye sağlık ekiplerinin yönlendirildiği belirtildi.

Alman medyası, patlamanın, İkinci Dünya Savaşı’ndan kalma bir bombanın inşaat alanında infilak etmesi sonucu meydana geldiğini aktardı.