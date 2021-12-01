Haber Giriş: 1 Aralık 2021 Çarşamba 15:01Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
IKBY Parlamentosu'nda yangın
Irak’ın Erbil kentinde bulunan IKBY Parlamentosu binasında yangın çıktı. Milletvekilleri Parlamentoyu kısa süreliğine terk etti. Yangın kontrol altına alındı.
Irak’ın Erbil kentinde bulunan IKBY Parlamentosu binasında yangın çıktı.
Yangın nedeniyle Parlamentonun bir bölümü boşaltıldı.
Oturuma ara verildiği anda meydana gelen yangın nedeniyle bazı milletvekilleri Parlamentoyu kısa süreliğine terk etti.
Parlamentonun mutfak kısmında çıktığı tespit edilen yangın itfaiye ekibinin müdahalesi sonrası söndürüldü.
İnceleme devam ediyor.
Etiketler: İran Son Dakika Yangın
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