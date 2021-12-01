Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, parlamentoda yaptığı yıllık hitabında, Donbas'taki duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Donbas'ta 8 senedir savaşın sürdüğünü belirten Zelenskiy, Ruslarla direkt görüşmekten korkmadığını söyledi.

"Rusya'yla direk görüşmeler olmadan savaşı durduramayız"

Zelenskiy, ordusuz savaşı durduramayacaklarını belirterek, "Eğer Donbas'ı geri döndürmek istiyorsak, birbirimizle gerçeği konuşmaktan korkmamalıyız." değerlendirmesini yaptı.

Rusya'yla direkt görüşmeler olmadan savaşı durduramayacaklarını ifade eden Zelenskiy, tüm yabancı partnerlerin bunu anladığını ancak ülke içinde bazılarının bunu anlamadığının altını çizdi.

Zelenskiy, hangi Avrupa ülkelerinin kendilerini gerçekten desteklediğini ve hangilerinin rol yaptığını bildiklerini vurgulayarak kendilerini destekleyenlere teşekkürlerini iletti.