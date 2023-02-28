Bild'deki habere göre, Aşağı Saksonya'nın Bramsche kasabasında silah sesleri duyuldu.

Bir ilkokul yakınlarında gerçekleşen olayda 2 kişinin ağır yaralandığı açıklandı.

Polis, olayın okulla bağlantısının olduğuna ilişkin bir verinin bulunmadığını ve 1 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Ayrıca, bölge sakinleri için bir tehlikenin söz konusu olmadığı bilgisi verildi.