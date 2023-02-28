Haber Giriş: 28 Şubat 2023 Salı 12:03Son Güncelleme: Kaynak: Reuters, TRT Haber
Almanya'da ilkokul yakınında silah sesleri: 2 yaralı
[Fotograf: Reuters]
Almanya'nın Bramsche kasabasında bir ilkokul yakınında ateş açılması sonucu 2 kişi ağır yaralandı.
Bild'deki habere göre, Aşağı Saksonya'nın Bramsche kasabasında silah sesleri duyuldu.
Bir ilkokul yakınlarında gerçekleşen olayda 2 kişinin ağır yaralandığı açıklandı.
Polis, olayın okulla bağlantısının olduğuna ilişkin bir verinin bulunmadığını ve 1 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.
Ayrıca, bölge sakinleri için bir tehlikenin söz konusu olmadığı bilgisi verildi.
Etiketler: Almanya
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