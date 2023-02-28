Haber Giriş: 28 Şubat 2023 Salı 12:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Lübnan'da sığınmacı kampında çıkan yangında anne ve çocuğu öldü
[Arşiv]
Lübnan'da Suriyeli sığınmacıların kaldığı bir kampta çıkan yangında biri çocuk 2 kişinin öldüğü belirtildi.
AA muhabirine konuşan görgü tanıklarının verdiği bilgiye göre, Lübnan'ın doğusunda Suriye sınırında yer alan Arsal bölgesindeki sığınmacı kampında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Alevlerin hızla yayılması sonucu 5 çadır tamamen yandı.
Arsal beldesinden gelen itfaiye ekibinin çalışmalarıyla yangın söndürüldü.
Yangında yaralanan sığınmacı bir anne ile 3 yaşındaki çocuğu ise hastanede hayatını kaybetti.
Birleşmiş Milletler verilerine göre Lübnan'da kayıtlı 850 bin Suriyeli mülteci bulunuyor. Lübnan hükümeti ise bu sayının 1,5 milyon civarında olduğunu belirtiyor.
Etiketler: Lübnan
Son Haberler
- 12:19
- 12:11
- 12:11
- 12:20
- 12:07
Sıradaki Haber
Elon Musk, yapay zeka teknolojisinde ChatGPT'ye rakip olmak için ekip kuruyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz