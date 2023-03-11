Haber Giriş: 11 Mart 2023 Cumartesi 00:30Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber, İHA
Almanya'da eczanede rehine krizi
[Fotograf: İHA]
Almanya'nın Karlsruhe şehrinde bir eczanede çok sayıda kişi rehin alındı. Polis geniş çaplı operasyon başlattı.
Almanya'nın Karlsruhe şehrinde bir eczanede çok sayıda kişinin rehin alındığı belirtildi.
Bölgeye çok sayıda polis sevk edilirken, eczane çevresi kordon altına alındı.
[Fotoğraf: İHA]
Yetkililer, halkı Ettlinger Caddesi'nden uzak durmaya çağırdı.
Failler rehin bulunan kişiler için 1 milyon euro fidye istiyor.
Etiketler: Almanya
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