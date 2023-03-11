Fransa'da göçmenlere yardım yapan Utopia 56 Derneği, polisin sığınmacıların Stalingrad metrosu yakınında kurulduğu alana giderek göz yaşartıcı gaz sıktığı anların görüntülerini yayımladı.

Derneğin resmi Twitter hesabından yayımlanan görüntülerde, sığınmacıların kaldığı duvar dibine giden iki polisten birinin, elindeki göz yaşartıcı gaz spreyini etraftaki battaniye ve kişisel malzemelere sıkması yer alıyor.

À l'instant, des CRS gazent les couvertures et les effets personnels de demandeurs d'asile à la rue près du métro Stalingrad à Paris. Si ces pratiques sont régulières, il est rare d'en avoir la preuve. Nous entamons des poursuites. pic.twitter.com/ketFQjqc6Q — Utopia 56 (@Utopia_56) March 9, 2023

Görüntülerde, o sırada diğer polisin de etrafı kolaçan etmesi dikkati çekiyor.

Utopia 56'dan yapılan açıklamada, Fransız polisinin bu uygulamayı birçok defa yapmasına rağmen nadir de olsa bu sefer bir kanıt elde edildiği belirtildi.

Açıklamada, görüntülere ilişkin yasal işlem başlatılacağı kaydedildi.