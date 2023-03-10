Yonhap ajansının haberine göre, araştırma şirketi Gallup'un yaptığı anket, Seul yönetiminin, zorla çalıştırılan Koreli işçilere tazminat sorununu aşmak için açıkladığı yeni planı kamuoyunun desteklemediğini ortaya koydu.

Anket, 8-9 Mart'ta 1002 kişi ile görüşülerek yapıldı.

Ankete göre, katılımcıların yüzde 59'u Japonya'nın özür beyan etmediğini ve tazminatın Seul hükümeti destekli kurulacak vakıf fonu üzerinden Koreli müştekilere ödenmesini kapsayan bu plana karşı olduğunu belirtti.

Katılımcıların yüzde 35'i söz konusu plana "ulusal çıkarlar" için destek verirken yüzde 6'sı ise kararsız.

Ankete katılanların yüzde 85'i Japon hükümetinin, savaş döneminde yaptıkları nedeniyle pişmanlık duymadığını dile getirirken yalnızca yüzde 8'i Japonya'nın geçmişteki yanlışlıklarından dolayı pişman olduğunu düşünüyor.

Katılımcıların yüzde 64'ü Japonya tutumunu değiştirmediği müddetçe ilişkilerin onarılması için aceleleri olmadığını belirtti.

Ankete katılanların yüzde 31 ise Güney Kore'nin tavizini gerektirse dahi Japonya ile ilişkilerin iyileştirilmesinden yana.

Japonya'nın Kore Yarımadası'nı kolonileştirdiği 1910-1945 döneminde "zorla çalıştırılan Koreli işçiler" konusu, Doğu Asya komşuları arasında hassas sorun olarak biliniyor.

Seul yönetimi, 35 yıllık koloni döneminde 700 bini aşkın Korelinin Japon firmalarca zorla çalıştırıldığını iddia ederken, Japonya 1965 mutabakatıyla sorunun çözüldüğünde ısrar ediyor.

Yeni plan

Güney Kore'de Moon Jae-in'in 2017-2022'deki devlet başkanlığı döneminde, işçi tazminatları dahil bazı sorunlar, Japonya ile ilişkilerde gerginlik oluşturdu.

Yüksek Mahkeme 2018'de, Japon firmalar Mitsubishi Heavy Industries (MHI) ve Nippon Steel Corp (NSC) aleyhine, zorla çalıştırılan işçilere tazminat ödemesi kararı verdi.

Japon firmaların, mahkeme kararına rağmen Tokyo hükümetinin ısrar ettiği 1965 mutabakatına işaret ederek tazminat ödemeye yanaşmaması süreci akamete uğrattı.

Japonya'nın Kore Yarımadası'nı kolonileştirdiği 1910-1945 döneminde Japon firmalarca "zorla çalıştırılan işçiler" sorunu için bu hafta başında yeni bir öneri sunan Seul hükümeti, işçilere, tazminat ödenmesine yönelik vakıf fonu planını açıklamıştı.

Plana göre, savaş dönemi zorla çalıştırılan bazı işçilerin tazminatı, Seul hükümeti destekli kurulacak vakıf fonu üzerinden Koreli müştekilere ödenecek.

Buna göre, 1965 mutabakatından fayda sağlayan Güney Koreli şirketlerden Seul hükümeti destekli vakfa aktarılacak finansman, Koreli mağdurlara ulaştırılacak.

Seul, plan doğrultusunda, teknolojik malzemelere yönelik Japonya'nın uyguladığı ihracat kontrollerine karşı Dünya Ticaret Örgütündeki (DTÖ) şikayetini geri çekecek.