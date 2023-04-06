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Dünya
AA 06.04.2023 16:48

Almanya'da devlet kurumlarına siber saldırı

Almanya’da birçok eyalette devlet kurumlarının resmi internet sitelerine siber saldırı düzenlendi.

Almanya'da devlet kurumlarına siber saldırı
[Temsili fotoğraf: Getty Images]

Alman Birinci Televizyon Kanalı ARD’nin haberine göre, hackerlerin gerçekleştirdiği saldırılar sebebiyle Schleswig-Hostein eyaletinin resmi internet sitesine geçici süre ulaşılamadı.

Haberde, Brandenburg eyaletinde emniyet teşkilatının internet sitesinde aksaklıklar yaşandığı aktarılarak, Thüringen’de eyaletin İçişleri Bakanlığının ve emniyet teşkilatının internet sitelerinin hacker saldırılarına uğradığı bilgisi verildi.

Berlin'de de saldırılardan ötürü eyalet yönetiminin internet sitelerine erişimin uzun sürdüğü, Saarland eyalet hükümetinin resmi sayfasına da bir süre ulaşılamadığı duyuruldu.

Dün de Mecklenburg-Vopommern, Aşağı Saksonya ve Saksonya-Anhalt eyaletlerinde bakanlıkların ve polisin internet sitelerine siber saldırı gerçekleştirildi.

İnternet altyapısı etkilenmedi ve bilgiler çalınmadı

Berlin Eyaleti İçişleri Bakanlığı Dijitalleşmeden Sorumlu Müsteşarı Ralf Kleindiek, RBB Televizyon Kanalına yaptığı açıklamada, bu saldırının, "eyalet yönetiminin internet sayfalarına yapılan şimdiye kadarki en büyük saldırı" olduğunu söyledi.

Kleindeik, saldırı sebebiyle internet sayfalarının yavaşladığını, bu durumdan internet altyapısının etkilenmediğini ve bilgilerin çalınmadığını vurguladı.

Aşağı Saksonya Eyaleti Adalet Bakanlığından yapılan açıklamaya göre ise internet sayfalarına ülke dışından yoğun bir giriş görüldü, siber saldırılarla ilgili soruşturma başlatıldı.

Verden Savcılığı da olayın her yönüyle soruşturulduğunu duyurdu.

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