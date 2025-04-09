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Dünya
AA 09.04.2025 13:44

Almanya'da CDU/CSU ile SPD koalisyon hükümeti kurmak için anlaştı

Almanya'da hükümet kurmak için müzakere yürüten Hristiyan Birlik (CDU/CSU) Partileri ile Sosyal Demokrat Parti (SPD) mutabakat sağladı.

Almanya'da CDU/CSU ile SPD koalisyon hükümeti kurmak için anlaştı
[Fotograf: Reuters]

Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) Partisi Genel Başkanı Friedrich Merz, Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) lideri Markus Söder ile SPD Eş Genel Başkanları Lars Klingbeil ve Saskia Esken başkanlığındaki partilerin müzakere heyetleri, koalisyon görüşmelerinin son turu için CDU Genel Merkezi'nde bir araya geldi.

Alman kamu yayıncısı ARD'nin haberine göre, taraflar hükümet kurmak için anlaşmaya vardı.

Böylelikle 23 Şubat'ta yapılan erken genel seçimden 45 gün sonra yeni hükümetin kurulmasının yolu açıldı.

Almanya tarihinde 5. kez CDU/CSU-SPD koalisyon hükümeti kurulacak.

Taraflar bugün yerel saatle 15.00'te basın toplantısıyla mutabakata varılan koalisyon sözleşmesinin ayrıntılarını paylaşacak.

Koalisyon protokolü onaya sunulacak

CDU/CSU ile SPD arasında varılan anlaşmanın ardından hemen koalisyon kurulmuyor.

SPD, tarafların üzerinde anlaştığı koalisyon protokolünü üyelerinin oylamasına sunacak. Tüm üyeler oylamaya ilişkin posta yoluyla bilgilendirilecek, oylama ise dijital ortamda gerçekleştirilecek. Oylamaya 23 Mart 2025'e kadar partiye üye olanlar katılabilecek. Dijital ortamda oy kullanma imkanı olmayanlar parti merkezlerinde oylarını kullanabilecek. Bu sürecin 10-14 gün süreceği aktarıldı.

CDU ise koalisyon protokolünü, düzenleyeceği "küçük kurultayda" delegelerin oylarına sunacak. CSU da protokolün, partinin yönetim kurulunda kabul edilmesini öngörüyor.

Taraflar daha sonra koalisyon protokolünü imzalayacak.

Almanya'da 7 Mayıs'ta, yeni koalisyon hükümetinin kurulması ve Federal Meclis'te başbakanın seçilmesi bekleniyor.​​​​​​​

Ortak metinde anlaşılmıştı

CDU/CSU ve SPD temsilcileri 23 Şubat'ta yapılan genel seçimlerin ardından hükümeti kurmak için ön görüşmeler yapmıştı.

Taraflar 8 Mart'ta ön görüşmeleri tamamlayarak koalisyon müzakerelerine temel oluşturacak ortak bir metin konusunda anlaşmış ve koalisyon müzakerelerine başlamıştı.

Almanya'da 23 Şubat'ta yapılan genel seçimlerde, CDU/CSU yüzde 28,5 oy oranıyla birinci çıkmıştı. SPD ise yüzde 20,8 oy oranıyla ikinci sırada yer alan aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) Partisinin ardından yüzde 16,4 ile üçüncü olmuştu.

Toplam 630 sandalyeli yeni mecliste CDU/CSU'nun 208, SPD'nin de 120 milletvekili bulunuyor.

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