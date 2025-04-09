Rusya, Dışişleri Bakanlığı çalışanının Fransa'da gözaltına alınmasını kınadı

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilerin gündemdeki konularla ilgili sorularını yanıtladı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı çalışanının Fransa'da gözaltına alınmasını değerlendiren Peskov, Rusya'nın Paris Konsolosluğu temsilcilerinin gözaltına alınan kişiyi ziyaret etmelerine uzun süre izin verilmediğini söyledi.

Peskov, "Bu kesinlikle kabul edilemez. Bu, Fransa'nın Viyana Sözleşmesi çerçevesindeki yükümlülüklerine aykırı. Elbette, Fransa'nın diplomatlarımıza yönelik bu tür eylemlerini kınıyoruz. Bu, Fransa yönetiminin zedelediği ikili ilişkileri daha da kötüleştiriyor." ifadelerini kullandı.

"ABD ve İran arasında doğrudan diyaloğun sağlanması önemli"

İran ile ABD arasındaki gerginliğe değinen Peskov, "Her taraftan sert açıklamalar duyuyoruz. Elbette İran yönetimi, gerekli tedbirleri alıyor. Bütün bunlar gerginliğin artmasına yol açıyor." diye konuştu.

Peskov, bu durumda ABD ile İran arasında doğrudan diyaloğun sağlanmasının önemini vurguladı.

Sözcü Peskov, Rusya ordusunda Ukrayna'ya karşı savaşan 2 Çin vatandaşının Donetsk bölgesinde esir alınması ile ilgili soruyu cevapsız bıraktı.