Haber Giriş: 23 Ağustos 2022 Salı 16:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Almanya'da bir kadın kılıç benzeri cisimle 3 kişiyi yaraladı
[Fotoğraf: DepoPhotos]
Almanya'da orta yaşlı bir kadının kılıç benzeri cisimle 3 kişiyi yaraladığı duyuruldu.
Polisin yaptığı açıklamaya göre, kılıç benzeri cisimle 3 kişiyi yaralayan Almanya'nın Bavyera eyaletindeki şüpheli kadın yakalandı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Yaralılardan 2'si hastaneye kaldırılırken, sağlık durumlarıyla ilgili henüz açıklama yapılmadı.
Weiden'deki kriminal polisi olay yerinde inceleme yaparken, görgü tanıklarının ifadesine başvuruldu.
Etiketler: Almanya
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