Haber Giriş: 23 Ağustos 2022 Salı 16:03Son Güncelleme: Kaynak: Reuters
Çaldığı otomobille metro istasyonu merdivenlerine sıkıştı
İspanya'da çaldığı otomobille metro istasyonuna dalan hırsız, merdivenlerde sıkışıp kaldı. İtfaiye ekipleri, aracı zincirle yukarı çekerek çıkardı. Hırsız gözaltına alındı.
Görüntüler Madrid 'deki Plaza Elíptica metro istasyonunda kaydedildi.
Bir kişi, çaldığı otomobille polisten kaçmak istedi. Yolunu kaybetti, metro istasyonuna girdi.
Ancak merdivenleri fark etmedi. Geriye giderek zemin kata indi.
İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği otomobilin metro istasyonundan çıkarılması iki saat sürdü.
Yaralanan 36 yaşındaki hırsız, gözaltına alındıktan sonra hastaneye kaldırıldı.
Sürücünün kanında uyuşturucu madde tespit edildi.
Etiketler: İspanya
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