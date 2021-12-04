Haber Giriş: 4 Aralık 2021 Cumartesi 17:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
Almanya’da bir evde 5 ceset bulundu
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]
Almanya’nın Brandenburg eyaletinin Königs Wusterhausen kentinde bulunan Senzig ilçesindeki bir evde 5 cesedin bulunduğu bildirildi.
Almanya'da Brandenburg Emniyet Teşkilatı Güney Bölge Müdürlüğü Sözcüsü Lutz Miersch, yerel saatle 12.00’de acil durum çağrısı üzerine gidilen Senzig’deki bir evde 5 kişinin cansız bedeninin bulunduğunu açıkladı.
Burada cinayet işlendiğini varsaydıklarını ifade ederen Miersch, cinayet masasının soruşturma başlattığını söyledi.
Maerkische Allgemeine gazetesinin haberinde, cesetlerin 3’ünün çocuklara ait olduğu iddia edildi.
Etiketler: Almanya
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