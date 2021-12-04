Endonezya'nın Doğu Java bölgesinde yer alan 3 bin 676 metre yükseklikte Semeru Yanardağında patlama meydana geldi. Yanardağın çevresindeki yerleşim yerleri yoğun kül ve dumana teslim oldu.

Sosyal medyada yayılan görüntüler film sahnelerini aratmazken, bölge sakinleri can havliyle kaçmaya başladı.

Yetkililer, 1 kişinin hayatını kaybettiğini ve 41 kişinin yaralandığını duyurdu.

Volkanik Kül Uyarı Merkezi, halka dikkatli olmaları yönünde uyarıda bulundu.