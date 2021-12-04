Haber Giriş: 4 Aralık 2021 Cumartesi 15:03Son Güncelleme: Kaynak: İHA, Reuters
Endonezya'da Semeru Yanardağı'nda patlama
[Fotoğraf: İHA]
Endonezya'nın Java adasındaki bir yanardağ patladı, yerleşim yerleri kül ve dumanla kaplandı. Panik yaşayan bölge sakinleri bölgeden uzaklaşırken, 1 kişi hayatını kaybetti, 41 kişi yaralandı.
Endonezya'nın Doğu Java bölgesinde yer alan 3 bin 676 metre yükseklikte Semeru Yanardağında patlama meydana geldi. Yanardağın çevresindeki yerleşim yerleri yoğun kül ve dumana teslim oldu.
Sosyal medyada yayılan görüntüler film sahnelerini aratmazken, bölge sakinleri can havliyle kaçmaya başladı.
Yetkililer, 1 kişinin hayatını kaybettiğini ve 41 kişinin yaralandığını duyurdu.
Volkanik Kül Uyarı Merkezi, halka dikkatli olmaları yönünde uyarıda bulundu.
Etiketler: Doğal Afet Endonezya Yanardağ
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