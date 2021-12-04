İngiltere merkezli bir teknoloji şirketi, tasarladığı yeni insansı robotu Ameca'yı tanıttı.

Ameca'nın jest ve mimiklerinin oldukça gerçekçi olması dikkati çekti.

"En gerçekçi insansı robot" iddiası

Komutlardan bağımsız olarak kendi kendine aksiyon alamıyor ancak gerçekçi vücut hareketleri yapabiliyor. Bir insan gibi şaşırıyor, gülüyor, kendi hareketlerini dikkatlice inceliyor.

Ameca, şimdiye kadarki en gerçekçi insansı robot olma iddiasını taşıyor.

Robot, ilk kez 2022'de ABD'de düzenlenecek bir teknoloji fuarında sergilenecek.