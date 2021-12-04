Haber Giriş: 4 Aralık 2021 Cumartesi 11:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
İsrail askerlerinden 3 saatlik baskın: 24 Filistinli gözaltına alındı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kenti yakınlarında 24 Filistinliyi gözaltına aldı.
Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail askerleri El Halil kenti yakınlarındaki Surif beldesine baskın düzenleyerek evlerde arama yaptı.
Yaklaşık üç saat süren baskında 24 Filistinli gözaltına alındı.
Evlere sık sık baskın düzenliyorlar
İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.
Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sıradan hale gelen gözaltılar sonrası aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Filistinlilerden bazıları günlerce gözaltı merkezlerinde tutuluyor.
Etiketler: İsrail Batı Şeria
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