Oakland Bölge Savcısı Karen McDonald düzenlediği basın toplantısında, Crumbley’nin anne ve babası Jennifer ve James Crumbley’nin 4 kez taksirle adam öldürme suçundan yargılanacağını açıkladı.

McDonald, suç aletinin babası tarafından saldırganın yanında satın alındığını, annesinin bir sosyal medya gönderisinde silahtan "oğullarının Noel hediyesi" olarak söz ettiğini ve silahın kilit altında tutulmadığını söyledi.

Savcı, saldırının olduğu gün bir öğretmenin saldırgan Crumbley’nin masasına silah, yaralı bir insan ve "Yardım edin" mesajını çizmiş olduğunu görerek ailesini okula çağırdığını anlattı. Karen McDonald, aile ile yapılan görüşmeden kısa süre sonra gerçekleşen saldırının ardından annesinin zanlıya "Ethan, sakın yapma." mesajı attığını da söyledi.

McDonald, aileye yöneltilen suçlamaların bu trajedide katkısı olan insanları sorumlu tutacağını ve silah sahiplerine sorumluluklarının olduğu mesajını vereceğini belirtti.

ABD'nin Michigan eyaleti Detroit şehrinin yaklaşık 50 kilometre kuzeyindeki Oxford Lisesi'nde 30 Kasım'da öğle saatlerinde yarı otomatik silahla gerçekleştirilen saldırıda 4 kişi hayatını kaybetmiş, 7 kişi yaralanmıştı.

Crumbley'nin 4 birinci derece cinayet ile ölüme neden olan terörizm suçlamalarından yetişkin olarak yargılanacağı duyurulmuştu.