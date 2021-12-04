2021'nin son güneş tutulması gerçekleşti.

En net şekilde Antarktika'dan gözlemlenebilen tam Güneş tutulması; Avustralya, Yeni Zelanda, Arjantin ve Güney Afrika'nın bazı bölgelerinde tutulma kısmi olarak izlenebildi.

Tutulma yaklaşık 1 buçuk saat sürdü.

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi NASA sosyal medya hesabından tutulmayı canlı olarak yayınladı.

Haziran ayında halkalı güneş tutulması gerçekleşmiş, Kuzey yarım kürenin kuzeyinden izlenebilmişti. O tutulma da Türkiye'de gözlemlenememişti.