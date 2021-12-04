Haber Giriş: 4 Aralık 2021 Cumartesi 10:35Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
2021'in son Güneş tutulması gerçekleşti
[Fotoğraf: NASA, Kolaj: TRT Haber]
2021'nin son Güneş tutulması gerçekleşti. Yaklaşık 1 buçuk saat süren tutulma sadece Güney Yarım Küre'den izlenebildi.
2021'nin son güneş tutulması gerçekleşti.
En net şekilde Antarktika'dan gözlemlenebilen tam Güneş tutulması; Avustralya, Yeni Zelanda, Arjantin ve Güney Afrika'nın bazı bölgelerinde tutulma kısmi olarak izlenebildi.
Tutulma yaklaşık 1 buçuk saat sürdü.
Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi NASA sosyal medya hesabından tutulmayı canlı olarak yayınladı.
Haziran ayında halkalı güneş tutulması gerçekleşmiş, Kuzey yarım kürenin kuzeyinden izlenebilmişti. O tutulma da Türkiye'de gözlemlenememişti.
Etiketler: NASA
Son Haberler
- 12:22
- 12:15
- 12:02
- 12:03
- 12:00
Sıradaki Haber
Hollanda polisi OPCW'yi basmaya çalışan terör örgütü PKK yandaşlarını gözaltına aldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz