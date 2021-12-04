Hollanda polisince yapılan açıklamaya göre, bugün öğle saatlerinde kalabalık bir grubun Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'nü (OPCW) basmaya çalıştı.

Türkiye'ye karşı harekete geçilmesini istediği belirtilen terör örgütü yandaşları taşkınlık yaparak OPCW'nin Lahey'deki binasını basmaya çalışınca polis müdahale etti.

50 kişi gözaltına alındı

Hollanda polisi yaklaşık 50 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Terör yandaşlarının eyleminde terör örgütünü simgeleyen bez parçaları taşındı ve elebaşı Abdullah Öcalan lehine slogan atıldı.