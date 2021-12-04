Haber Giriş: 4 Aralık 2021 Cumartesi 10:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hollanda polisi OPCW'yi basmaya çalışan terör örgütü PKK yandaşlarını gözaltına aldı
[Fotoğraf: AFP ]
Hollanda polisi, Lahey kentinde bulunan Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü binasını basmaya çalışan terör örgütü PKK yandaşlarını gözaltına aldı.
Hollanda polisince yapılan açıklamaya göre, bugün öğle saatlerinde kalabalık bir grubun Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'nü (OPCW) basmaya çalıştı.
Türkiye'ye karşı harekete geçilmesini istediği belirtilen terör örgütü yandaşları taşkınlık yaparak OPCW'nin Lahey'deki binasını basmaya çalışınca polis müdahale etti.
50 kişi gözaltına alındı
Hollanda polisi yaklaşık 50 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.
Terör yandaşlarının eyleminde terör örgütünü simgeleyen bez parçaları taşındı ve elebaşı Abdullah Öcalan lehine slogan atıldı.
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