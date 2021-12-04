Haber Giriş: 4 Aralık 2021 Cumartesi 09:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta aynı kaldı
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]
ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta değişmezken son 1 yılda ise toplam 246 arttı.
Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı 27 Kasım-3 Aralık döneminde bir önceki haftaya göre değişiklik göstermeyerek 467'de kaldı.
ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı son 1 yılda ise toplam 246 arttı.
Brent petrol 69,91 dolar seviyesinde
Perşembe gününü 69,67 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, cuma gününü 69,91 dolar seviyesinde tamamladı.
Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı ise cuma gününü 66,27 dolar düzeyinde kapattı. WTI tipi ham petrol perşembe gününü 66,50 dolar seviyesinde tamamlamıştı.
Etiketler: ABD Petrol Brent Petrol
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