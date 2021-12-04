Merck'in Japonya ofisi, hafif ve orta derece semptom gösteren COVID-19 hastaları için imal ettiği ağızdan alınan Molnupiravir ilacının ülke içi üretim ve satışına izin verilmesine yönelik başvuru yaptı.

Ofisten yapılan açıklamaya göre ilaç, hastaların semptom göstermesini takip eden ilk 5 günde uygulanması halinde "hastaneye yatış ve ölüm riskini" yüzde 30 düşürdü.

Japonya'dan Merck'le ön anlaşma

Sağlık Bakanlığı COVID-19 Danışman Heyeti, ilacın kullanımına yönelik resmi kararı yıl başına kadar verecek.

Kyodo ajansı, Japonya'nın 1,6 milyon kişiye yetecek kadar Molnupiravir ilacının satın alınması için Merck ile ön anlaşma yaptığını duyurdu.

İngiltere, 4 Kasım'da verdiği ülke içi kullanım izni ile Molnupiravir'i onaylayan ilk ülke olmuştu.