Haber Giriş: 4 Aralık 2021 Cumartesi 11:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hindistan'da şiddetli yağış: 54 binden fazla kişi tahliye edildi
[Fotoğraf: AP (Arşiv)]
Hindistan’ın güneyindeki Andhra Pradeş eyaletinde, şiddetli yağışlar nedeniyle 54 binden fazla kişi tahliye edildi. Eyaletin bazı bölgelerinde eğitime ara verildi.
Bengal Körfezi'nde meydana gelen tropikal fırtına, Hindistan kıyılarını esir aldı.
Andhra Pradeş'in afet yönetiminden sorumlu yetkilisi Kanna Babu, yağışların şiddetli olduğu bölgelerde 54 binin üzerinde kişinin hükümetin kurduğu yardım kamplarına tahliye edildiğini açıkladı.
Eğitime ara verildi
Kötü hava koşulları nedeniyle eyaletin bazı bölgelerinde eğitime ara verilirken tren seferleri de iptal edildi.
Hindistan Meteoroloji Dairesinden (IMD) yapılan açıklamada, fırtınanın yarından itibaren etkisini kaybederek Odisha eyaletine doğru ilerleyeceği aktarıldı.
Etiketler: Hindistan
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