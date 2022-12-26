Haber Giriş: 26 Aralık 2022 Pazartesi 06:45Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Almanya'da Avrupa Aileler Günü ve Türk Kültür Festivali misafirlerini ağırlıyor
Almanya'nın Stuttgart kenti, “Avrupa Aileler Günü ve Türk Kültür Festivali"ne ev sahipliği yapıyor. Festivalde Türk mutfağının en güzel lezzetlerinin yanı sıra kültürel mirasımıza ait ürünler de davetlilere sunuluyor.
"Avrupa Aileler Günü ve Türk Kültür Festivali" tüm coşkusuyla misafirlerini ağırlamayı sürdürüyor.
Uluslararası Sivil Toplumu Destekleme ve Geliştirme Derneği ile Diyanet İşleri Türk İslam Birliği tarafından düzenlenen festivale hafta sonu yoğun ilgi vardı.
Festival kapsamında "Tarih Unutmaz" ve "Yavuz Adaletin Kılıcı" kitaplarının yazarı Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mücahit Küçükyılmaz da davetlilerle buluştu.
1 Ocak'a kadar devam edecek festival boyunca ziyaretçiler, tasavvuf musikisi konseri dinleyebilecek. TRT Çocuk Limon ile Zeytin animasyon ekibi de çocuklar için etkinlikler düzenleyecek.
Haber: İlhan Atasoy
Kamera: Ahmet Gümüş
Etiketler: Almanya
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