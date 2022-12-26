"Avrupa Aileler Günü ve Türk Kültür Festivali" tüm coşkusuyla misafirlerini ağırlamayı sürdürüyor.

Uluslararası Sivil Toplumu Destekleme ve Geliştirme Derneği ile Diyanet İşleri Türk İslam Birliği tarafından düzenlenen festivale hafta sonu yoğun ilgi vardı.

Festival kapsamında "Tarih Unutmaz" ve "Yavuz Adaletin Kılıcı" kitaplarının yazarı Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mücahit Küçükyılmaz da davetlilerle buluştu.

1 Ocak'a kadar devam edecek festival boyunca ziyaretçiler, tasavvuf musikisi konseri dinleyebilecek. TRT Çocuk Limon ile Zeytin animasyon ekibi de çocuklar için etkinlikler düzenleyecek.

Haber: İlhan Atasoy

Kamera: Ahmet Gümüş