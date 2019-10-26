Alman futbolunda skandal kararlar devam ediyor. Alman 4. Ligindeki Altona 93'te forma giyen Furkan Aydın, Fransa ile berabere kalan Türk Milli Futbol Takımının asker selamlı fotoğrafını paylaştı.

Paylaşımı sonrası Altona 93 takımının taraftarları Aydın'ı kulübe şikayet etti. Kulüp de bu paylaşımı onaylamadığını açıkladı, Aydın’dan savaşa karşı olduğuna dair bir açıklama yapmasını istedi.

Kulübün basın sözcüsü ile görüşen ve "Benim fikir özgürlüğüm yok mu?" sorusunu yönelten Aydın, "Fikir özgürlüğü evet ama başına geleceklere ve sonuçlarına da katlanman lazım" cevabını aldı.

Kulüple görüşmeler sürerken antrenörü, Furkan'a takımla sözleşmesinin feshedildiğini bildirdi. Altona 93 kulübü ise, Furkan'ın takımdan atılmasının sportif bir karar olduğunu savundu. Türk kökenli Berkan Algan'ın çalıştırdığı Altona 93 takımında, çok sayıda Türk ve yabancı kökenli oyuncu bulunuyor.

Kaynak: TRT Haber