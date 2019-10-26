Birleşmiş Milletler raportörü Callamard, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı ile ilgili olarak, Suudi Arabistan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri ve karar alıcı organlarının gerekli adımları atmadıkları için derin üzüntü duyduğunu söyledi.

Callamard, Suudi yönetiminden pek çok kişinin bu cinayetin planlanmasına dahil olduğunu ve Suudi devletinin ne kadar derinine indiğinin araştırılması gerektiğini ifade etti.

Callamard'ın Kaşıkçı'nın ölümünü araştıran raporunda, Veliaht Prens Muhammed Bin Selman'ın rolünün araştırılması da isteniyor. Veliaht Prens ise, geçen ay, hata olarak tanımladığı cinayetle ilgili sorumluluğu üzerine aldığını belirtmiş, emri kendisinin vermediğini iddia etmişti.

Kaynak: TRT Haber