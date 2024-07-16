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Dünya
AA 16.07.2024 10:13

Almanya'da aşırı sağcı dergi "Compact" yasaklandı

Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, iç istihbarat servisi Anayasayı Koruma Teşkilatı tarafından aşırı sağcı olarak sınıflandırılan "Compact" dergisini yasakladı.

Almanya'da aşırı sağcı dergi "Compact" yasaklandı

Bakan Nancy Faeser yaptığı yazılı açıklamada, "Aşırı sağcı Compact dergisini yasakladım. Bu dergi aşırı sağcı kesimin sözcüsüdür. Bu dergi Yahudilere, göç geçmişi olan insanlara ve parlamenter demokrasimize karşı nefreti, ağza alınmayacak bir şekilde körüklemektedir." ifadelerini kullandı.

Yasağın aşırı sağcı kesime karşı sert bir darbe olduğuna işaret eden Faeser, bu yasakla göçmenlere yönelik nefret ve şiddet ortamını körükleyen, demokratik devlete zarar vermek isteyenlere karşı harekete geçildiğini belirti.

Polis yasaklanmanın ardından Brandenburg, Hessen, Saksonya ve Saksonya-Anhalt eyaletlerinde dergi yöneticilerinin evlerinde arama yaparak bazı materyallere el koydu.

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