Seehofer, virüsün yeni türlerinin kendilerini sert tedbirler almaya zorladığını ifade etti.

Tedbirlerin, özellikle sınırlardaki yüksek riskli bölgelerde kontrollerin sıkılaştırılmasını kapsadığını belirten Alman bakan, "Ancak bu (tedbirler), Almanya'ya uçuşların neredeyse sıfıra indirilmesini de içeriyor." diye konuştu.

Seehofer, uçuş kısıtlamasına İsrail'in uygulamasını örnek verdi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, AFP'ye verdiği demeçte, "Herkes anlamalı ki şimdi seyahat zamanı değil" ifadesini kullanmıştı.