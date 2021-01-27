Haber Giriş: 27 Ocak 2021 Çarşamba 09:08Son Güncelleme: Kaynak: The Local
Almanya, uluslararası uçuşları 'neredeyse sıfıra' indirmeyi planlıyor
[Fotoğraf: Reuters]
Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer, ülkesinin, koronavirüsün daha hızlı yayılan türlerine karşı uluslararası uçuşların neredeyse tamamını kapatmayı planladığını açıkladı.
Seehofer, virüsün yeni türlerinin kendilerini sert tedbirler almaya zorladığını ifade etti.
Tedbirlerin, özellikle sınırlardaki yüksek riskli bölgelerde kontrollerin sıkılaştırılmasını kapsadığını belirten Alman bakan, "Ancak bu (tedbirler), Almanya'ya uçuşların neredeyse sıfıra indirilmesini de içeriyor." diye konuştu.
Seehofer, uçuş kısıtlamasına İsrail'in uygulamasını örnek verdi.
Almanya Başbakanı Angela Merkel, AFP'ye verdiği demeçte, "Herkes anlamalı ki şimdi seyahat zamanı değil" ifadesini kullanmıştı.
Etiketler: Almanya Koronavirüs Tedbirleri
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