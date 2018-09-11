Almanya Suriye’ye müdahaleyi tartışıyor

Almanya'daki tartışma Bild gazetesinde yayımlanan bir haberle başladı. Habere göre Alman hükümeti, Suriye rejiminin kimyasal silah saldırısı düzenlemesi durumunda ABD, Fransa ve İngiltere ile birlikte misilleme operasyonuna katılma olasılığını gözden geçiriyor. Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen'in keşif uçuşlarından askeri operasyonlara kadar bütün ihtimalleri ele aldığı iddia edildi.

Haberde Alman hava kuvvetlerinin ABD, Fransa ve İngiltere ile birlikte hükümet kuvvetlerinin askeri altyapısını tahrip operasyonlarına katılabileceği ve acil müdahale gerektiği takdirde meclisin haberdar edileceği belirtildi.

Koalisyon ortağından destek yok

Haberin yayımlanmasının ardından ilk tepki hükümet ortağı SDP’den geldi.

SPD lideri Andrea Nahles, Alman ordusunun Suriye'ye müdahalesine karşı olduklarının altını çizdi, "Hem hükümet ortağı olarak hem de parlamentoda Almanya'nın Suriye'deki savaşa katılmasına destek vermeyeceğiz” dedi.

Operasyon ihtimaline destek veren açıklamalar

Koalisyon ortağının bu çıkışına rağmen Suriye rejimine yönelik bir misilleme operasyonuna katılma fikrine sıcak bakanlar da var.

Sivil halk üzerinde kitlesel sonuçları olacak korkunç bir kimyasal saldırının engellenmesi söz konusu olduğunda Almanya'nın bu duruma aldırmazlık edemeyeceğini ifade eden Alman Federal Meclisi Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Norbert Röttgen o isimlerden biri. Röttegen, Almanya belirli koşullar altında müttefiki ABD, Fransa ve İngiltere'nin Suriye'deki askeri operasyonuna katılmayı düşünmesi gerektiğini söyledi.

Hristiyan Birlik Partileri (CDU/CSU) Dış İlişkiler sözcüsü Jürgen Hardt ise "İdlib'de kimyasal gaz kullanımı söz konusu olursa Almanya, özellikle bize ihtiyaç duyulduğu noktalarda, dostlarına yardımını sunma konusunu ciddiyetle ele almalıdır" dedi.

Yeşiller Partisi'nin dış ilişkiler uzmanı Franziska Branter’e göre de amaç İdlib'deki insanları korumaksa bunu sağlamak üzere tüm ihtimaller gözden geçirilmeli.

Kaynak: AA, DW