Mali'de yeni hükümet kuruldu

Afrika ülkesi Mali'de 32 üyeden oluşan yeni hükümet kuruldu.

Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita, bir önceki hükümette de başbakan olan Soumeylou Boubeye Maiga yönetimindeki yeni hükümeti onayladı.

Keita, ikinci 5 senelik görevi için 4 Eylül'de yaptığı yemin töreninden birkaç saat sonra, Aralık 2017'den bu yana başbakanlık görevini sürdüren Maiga'yı yeniden aynı göreve atamıştı.

Öte yandan, çoğunluğu bir önceki hükümette görev alan ve 4 bakanlığın azaldığı yeni kabinede 11'i kadın toplam 32 bakan görev yapacak.

Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği, Adalet, Milli Savunma ile Yurtdışındaki Vatandaşlar ve Afrika Entegrasyon Bakanlıkları, yeni kabinede değişikliğin olduğu bakanlıklar arasında yer alıyor.

Yeni hükümetin öncelikli gündemleri arasında, ülkenin kuzeyindeki güvenlik sorunuyla mücadele ve bağımsızlık yanlısı silahlı gruplar ile yapılan barış anlaşmasının şartlarının yerine getirilmesi gibi konular bulunuyor.

Kaynak: AA