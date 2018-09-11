BM’den İdlib uyarısı: 21. yüzyılın en büyük kayıpları yaşanabilir

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mark Lowcock, BM Cenevre Ofisi’nde basın toplantısı düzenledi.

Lowcock, "İdlib için hepimiz alarma geçtik. İdlib halkı için bu anın ne kadar tehlikeli olduğunun altını çizmek istiyorum." dedi.

İdlib'de yaklaşık 4 milyon sivilin yaşadığını, bunların 2 milyonunun insani yardımlara ihtiyaç duyduğunu anlatan Lowcock, "Korumasız durumdaki insanlar için son derece alarm durumundayız." ifadesini kullandı.

Lowcock, geçmişte Doğu Guta ve Halep'teki sivillerin çoğunun yapılan anlaşmalarla İdlib'e geldiğini, bunun aksine İdlib halkının böyle bir şansı olmadığını vurgulayarak, bölgede yaşanacak olası bir trajediye dikkati çekti.

BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı, "İdlib'de gelecek birkaç ay, en kötü insani felaket haline dönüşmeden ve 21. yüzyılın en büyük insani kayıpları yaşanmadan bu sorunla başa çıkmanın yolları olmalı. Bu bizim en önemli mesajımızdır." diye konuştu.

İdlib'de çok büyük sivil kayıpların yaşanmasının kabul edilemeyeceğini vurgulayan Lowcock, İdlib'deki olası bir göç dalgasına karşı detaylı planlarının olduğunu söyledi.

Lowcock, İdlib geneline yapılacak genel bir saldırı durumunda 800 bin sivilin göç edeceği öngörüsünde bulunarak, Dünya Gıda Programı'nın (WFP) stoklarında 850 bin sivile bir hafta yetecek hazır yemek stoğunun olduğu bilgisini paylaştı.

Sivillerin büyük topluluklar halinde İdlib'in farklı bölgelerine doğru hareket edebileceği ihtimali konusunda hazırlıklarını yaptıklarını anlatan Lowcock, bu kapsamda geçen hafta Esed rejimi ve Suriye Kızılayı ile görüşmeler gerçekleştirdiğini ifade etti.

Rejimle görüşmeye ilişkin açıklama

Lowcock, "Geçen hafta, İdlib'deki sivillere yönelik Esed rejimiyle görüşmeler yaptığınızı söylediniz ama rejim halihazırda İdlib'e saldırıyor ve hava saldırıları düzenliyor. Rejimin İdlib'deki sivillere yönelik planı nedir? Önce saldırıp sonra yardımcı olmak mı?" sorusu üzerine, şunları kaydetti:

"BM, siyasi süreç kapsamında, Staffan de Mistura öncülüğünde nüfus yığılmasının yaşandığı İdlib'de 'kanlı bir savaş' ve 'katliamı' önlemek için ciddi müzakereler yürütüyor. Bizim en önemli mesajımız (olası bir) vahşetten ve 21. yüzyılda şimdiye kadar görmediğimiz insanlık felaketinden kaçınılması. Bu kabul edilemez, bundan kaçınılması gerekiyor."

İdlib'de büyük bir felaketin yaşanmasını arzu etmediklerini vurgulayan Lowcook, Esed rejimi ve diğer ilgili taraflarla bu kapsamda görüşmeler yaptıklarını aktardı.

Kaynak: AA