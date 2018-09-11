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Filistin’den ABD’nin FKÖ kararına tepki

Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne, "Kudüs'ü ve Filistin halkının vazgeçilmezlerini korumak ABD ile ilişkilerden daha önemli.” dedi.

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Filistinden ABDnin FKÖ kararına tepki

Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne Ramallah'ta basın açıklaması yaptı. Ebu Rudeyne, Filistin Kurtuluş Örgütü'nün (FKÖ) Washington'daki ofisini kapatma kararının Müslüman ve Hristiyanların kutsallarını koruma ve uluslararası kararlara bağlı olma konularındaki tutumlarını değiştirmeyeceğini söyledi.

Ebu Rudeyne, "Kudüs'ü ve Filistin halkının vazgeçilmezlerini korumak ABD ile ilişkilerden daha önemli." dedi.

"Siyasi şantaj"

FKÖ Yönetim Kurulu Üyesi Hanan Aşravi ise yayımladığı yazılı açıklamada, ABD'nin bu kararını kabul edilemez  ve "siyasi bir şantaj" olarak değerlendirdi.

Açıklamada Aşravi, "ABD'nin yönetiminden sorumlu kişilerin açıkça yaptığı gayri ahlaki şantaj acımasız İsrail askeri işgalinin kurbanı olan Filistin halkını cezalandırmayı hedef aldiğini" belirtti.  

Filistin halkının teslim olmayacağını görme zamanının geldiğini belirten Aşravi, ABD'nin şantajların, toplu cezaların Filistin halkını ve yöneticilerini, Filistin davasını tasfiye etmeyi hedefleyen diktelere ve yanlı kararlara boyun eğdiremeyeceğini vurguladı.

Uluslararası topluma Aşravi, uluslararası hukuku koruma konusundaki sorumluluğunu üstlenmesi çağrısı yaptı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, bugün yazılı bir açıklama yaparak FKÖ'nün Washington'daki ofisini kapatma kararı aldıklarını duyurmuştu.

Kaynak: AA

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