Bosna Hersek'te hicri yeni yıl coşkuyla karşılandı

Başkentteki İstiklal Camisi'nde düzenlenen merkezi etkinliğe katılan yüzlerce Müslüman, akşam namazının ardından hicri yeni yılın başlaması dolayısıyla dualar etti, Kur'an-ı Kerim okudu.

Bosna Hersek İslam Birliği bünyesinde düzenlenen etkinliğe katılan Suriyeli alim Muhammed Ratib en-Nablusi, Saraybosnalılara hitap ederek, "Allah güzel yüreklerinizi, ailenizi ve sağlığınızı korusun. Allah, ülkenizin güvenliğine zeval getirmesin. Kendisini bilenin Allah'ı da bildiği söylenir. Allah'ın yarattıklarından en özeli insandır." dedi.

Allah'ın insanlara düşünme gücü verdiğine işaret eden Nablusi, "Meleklerin, tutkusuz orantıları vardır. Hayvanların da orantısız tutkuları. İnsanın ise ruhu ve aklı var. Akıl, tutkudan üstün olduğunda Allah o kulunu mükafatlandırır." diye konuştu.

Hicri yeni yıl kapsamında Bosna Hersek genelindeki camilerde etkinlik yapıldı.

Kaynak: AA