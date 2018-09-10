Gemi kaptanı korkulu anlar yaşayan yolcuları sosyal medyada paylaştı

Rusya, Japonya ve Güney Kore arasında bulunan Japon denizine kıyısı bulunan Vladivostok şehrinin açıklarında yelkenli Rus yolcu gemisi fırtına sırasında denizin ortasında kaldı.

Geminin bir tarafının sular içerisinde kaldığı olayda yolcular batma tehlikesi yaşayan gemide büyük korku yaşadı.

Gemi kaptanı tarafından çekilen görüntülerde yolcuların çığlıklar attığı, denize düşmemek için geminin demirlerini tuttukları, bazı yolcuların da birbirine sımsıkı sarıldığı gözlendi. Uzunca süren olayda yolcular arasında çocuklar, gençler ve kadınların da olduğu gözlendi.

Gemi kaptanı hakkında işlem başlatıldı

Gemide yaşanan paniği telefon kamerasıyla çekerek sosyal medya hesabına atan gemi kaptanının, Rusya denizcilik kanunlarına göre gemi kaptanı lisansının iptal edileceği öğrenildi.

Tehlike anında yolcuların tümünü gemi içerisine alması, can simitleri dağıttırması ve güvenliklerini sağlaması gerekirken, gemi kaptanı, video çekerek yolcuların canını tehlikeye attığı için görevden uzaklaştırılacağı öğrenildi.

Kaynak: İHA